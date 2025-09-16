Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 46,96 EUR.
Um 09:07 Uhr fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,96 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,87 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.144 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.
Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,07 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 50,81 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,58 Mrd. EUR – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
