Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Freitagvormittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 47,08 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 47,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.807 Fresenius SE-Aktien.
Am 14.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 32,88 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,62 EUR.
Am 06.08.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie
Fresenius SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht Fresenius SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Fresenius-Aktie gefragt: 'Top Pick' von Morgan Stanley und JPMorgan
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.05.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.2025
|Fresenius SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.2024
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen