DAX23.783 -2,0%Est505.569 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto13,89 -6,9%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1707 +0,1%Öl60,75 -0,4%Gold4.335 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Amazon 906866 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Kursverlauf

Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Freitagvormittag ins Minus

17.10.25 09:22 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Freitagvormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 47,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,99 EUR -0,37 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 47,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 47,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.807 Fresenius SE-Aktien.

Am 14.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 32,88 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,62 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,58 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht Fresenius SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Fresenius-Aktie gefragt: 'Top Pick' von Morgan Stanley und JPMorgan

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
09:51Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:51Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.11.2024Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen