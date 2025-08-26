Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 46,36 EUR abwärts.
Die Fresenius SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 46,36 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129.206 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 48,07 EUR. 3,69 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (31,60 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,18 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.
Am 06.08.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,58 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
