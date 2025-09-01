Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag mit Verlusten

Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Minus bei 41,84 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 41,84 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging bis auf 41,44 EUR. Mit einem Wert von 42,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 446.018 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 29,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 34,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 22,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,43 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent auf 4,79 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,79 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Experten empfehlen Fresenius Medical Care (FMC) St im August mehrheitlich zum Verkauf

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren bedeutet