Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Dienstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 45,82 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 45,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,70 EUR. Zuletzt wechselten 36.068 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 17,90 Prozent Luft nach oben. Bei 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 23,61 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,89 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren abgeworfen

FMC-Aktie im Plus: Joseph Turk zum neuen Vorstandsmitglied für Care Enablement ernannt

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September