DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Kursentwicklung im Fokus

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Dienstagmittag

07.10.25 12:06 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Dienstagmittag

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 45,82 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St.
45,79 EUR 0,11 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 45,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,70 EUR. Zuletzt wechselten 36.068 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 17,90 Prozent Luft nach oben. Bei 35,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 23,61 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,89 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,79 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

