Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 46,23 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 46,23 EUR zu. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 132.544 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 16,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (35,00 EUR). Mit Abgaben von 24,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,89 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,77 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care (FMC) St im vergangenen Quartal 4,79 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,74 EUR je Aktie.

