Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 42,02 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 42,02 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 42,27 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 229.249 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,56 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.09.2024 Kursverluste bis auf 34,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 18,49 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,41 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,33 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,77 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,79 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,76 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

