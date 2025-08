Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 41,75 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 41,75 EUR abwärts. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,45 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 88.748 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 22,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 28,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,48 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,39 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care (FMC) St im vergangenen Quartal 4,79 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

