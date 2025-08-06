Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St kommt am Mittag kaum vom Fleck
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 40,96 EUR an der Tafel.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 40,96 EUR. Bei 41,43 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,84 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 41,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.979 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.
Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 31,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 25,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,47 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 48,94 EUR.
Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 4,79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR umgesetzt.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.
