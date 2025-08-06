DAX24.157 -0,2%ESt505.343 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1639 -0,2%Öl66,77 +0,5%Gold3.393 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang
CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St kommt am Mittag kaum vom Fleck

08.08.25 12:05 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St kommt am Mittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 40,96 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,99 EUR 0,53 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 40,96 EUR. Bei 41,43 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,84 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 41,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.979 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 31,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 25,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,47 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 48,94 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 4,79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold

FMC-Aktie knickt ein: Gewinn bei Fresenius Medical Care enttäuscht Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.05.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
25.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen