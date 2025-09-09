Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 42,59 EUR abwärts.

Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 42,59 EUR. Bei 42,51 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 42,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 129.526 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (35,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 17,82 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,41 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,33 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren eingefahren

FMC-Aktie tief im Minus: UBS empfiehlt den Verkauf

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen