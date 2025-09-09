DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.132 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,46 +1,7%Gold3.646 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Notierung im Fokus

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

12.09.25 16:10 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 42,59 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,56 EUR -0,36 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 42,59 EUR. Bei 42,51 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 42,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 129.526 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2024 (35,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 17,82 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,41 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,33 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,76 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren eingefahren

FMC-Aktie tief im Minus: UBS empfiehlt den Verkauf

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen