Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 45,64 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 45,64 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 45,76 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,37 EUR. Bisher wurden heute 62.618 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,36 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,31 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,79 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,74 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

FMC-Aktie im Plus: Joseph Turk zum neuen Vorstandsmitglied für Care Enablement ernannt

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor einem Jahr abgeworfen