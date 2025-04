Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagnachmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 44,23 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 44,23 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 44,77 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 43,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 139.676 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 9,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 26,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,17 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 5,09 Mrd. EUR gegenüber 4,99 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care (FMC) St möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,77 EUR im Jahr 2025 aus.

