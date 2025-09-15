DAX23.339 -1,7%ESt505.375 -1,2%Top 10 Crypto16,15 +1,0%Dow45.707 -0,4%Nas22.324 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1839 +0,6%Öl68,31 +1,3%Gold3.680 ±0,0%
Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

16.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 42,28 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,23 EUR 0,27 EUR 0,64%
Um 15:53 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 42,28 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 42,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,87 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 203.520 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). 27,77 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,38 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,89 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,79 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

