Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 43,25 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 43,25 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sank bis auf 43,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.825 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 19,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 33,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2024). Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 29,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,43 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,94 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 4,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,79 EUR fest.

