Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Mit einem Wert von 43,27 EUR bewegte sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 43,27 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,54 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 43,09 EUR ein. Bei 43,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 228.735 Stück.

Bei einem Wert von 54,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.09.2024 bei 34,25 EUR. Abschläge von 20,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,43 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,94 EUR.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 4,79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

