Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

STOXX 50-Marktbericht

Am Abend zeigten sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Letztendlich sprang der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,27 Prozent auf 4.455,86 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,287 Prozent auf 4.412,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4.400,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4.412,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.456,67 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, einen Wert von 4.372,21 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, notierte der STOXX 50 bei 4.235,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, mit 4.032,48 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 8,89 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.462,29 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.010,21 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 7,59 Prozent auf 26,79 CHF), UniCredit (+ 3,31 Prozent auf 35,99 EUR), Glencore (+ 2,85 Prozent auf 4,68 GBP), Rio Tinto (+ 2,27 Prozent auf 55,91 GBP) und National Grid (+ 2,00 Prozent auf 10,96 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil BP (-1,31 Prozent auf 5,04 GBP), Deutsche Telekom (-0,09 Prozent auf 21,72 EUR), Siemens (+ 0,43 Prozent auf 180,14 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,44 Prozent auf 38,59 EUR) und AstraZeneca (+ 0,56 Prozent auf 121,18 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26.804.490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 503,271 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. BAT-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,12 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net