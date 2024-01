Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Dow Jones-Kursentwicklung

Der Dow Jones befand sich letztendlich im Aufwind.

Am Dienstag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,35 Prozent fester bei 38.467,31 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 11,477 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,568 Prozent schwächer bei 38.115,83 Punkten in den Handel, nach 38.333,45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 38.497,39 Punkte, das Tagestief hingegen 38.257,80 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, notierte der Dow Jones bei 37.689,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 32.928,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33.717,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,99 Prozent aufwärts. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38.497,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37.122,95 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell JPMorgan Chase (+ 2,05 Prozent auf 176,27 USD), Goldman Sachs (+ 1,66 Prozent auf 386,87 USD), American Express (+ 1,64 Prozent auf 204,15 USD), Honeywell (+ 1,40 Prozent auf 205,90 USD) und Visa (+ 1,28 Prozent auf 277,15 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Boeing (-2,31 Prozent auf 200,44 USD), Intel (-2,10 Prozent auf 42,92 USD), Apple (-1,92 Prozent auf 188,04 USD), 3M (-0,65 Prozent auf 95,75 USD) und Walt Disney (-0,56 Prozent auf 96,94 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.218.785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,774 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

