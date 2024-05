Freundlicher Handel in New York: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen

Index im Fokus

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag legt der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0,51 Prozent auf 5.043,94 Punkte zu. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 43,056 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,737 Prozent auf 5.055,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5.018,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 5.057,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.011,05 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,37 Prozent abwärts. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 02.04.2024, bei 5.205,81 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 02.02.2024, mit 4.958,61 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4.119,58 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,35 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5.264,85 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 20,00 Prozent auf 0,06 USD), Howmet Aerospace (+ 15,99 Prozent auf 77,46 USD), CH Robinson Worldwide (+ 15,55 Prozent auf 83,30 USD), Aptiv (ex Delphi Automotive) (+ 11,37 Prozent auf 77,68 USD) und QUALCOMM (+ 9,62 Prozent auf 179,90 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Qorvo (-14,77 Prozent auf 95,36 USD), Etsy (-13,67 Prozent auf 60,21 USD), Huntington Ingalls Industries (-11,15 Prozent auf 246,16 USD), Paycom Software (-11,15 Prozent auf 165,48 USD) und Stanley Black Decker (-8,47 Prozent auf 84,12 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. 6.190.118 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,700 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 363,64 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

