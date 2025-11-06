GameStop Aktie News: GameStop verbilligt sich am Donnerstagabend

GameStop im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GameStop. Der GameStop-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 21,78 USD.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 21,78 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,62 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,96 USD. Bisher wurden heute 316.618 GameStop-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,49 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 49,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,89 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

GameStop veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 972,20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 798,30 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,990 USD je Aktie belaufen.

