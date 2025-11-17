GameStop Aktie News: GameStop legt am Montagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von GameStop gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 20,82 USD.

Das Papier von GameStop konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 20,82 USD. Bei 20,82 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 20,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 100.903 GameStop-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 32,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,89 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der GameStop-Aktie 9,27 Prozent sinken.

Am 09.09.2025 lud GameStop zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,04 USD je Aktie erzielt worden. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,990 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Beyond Meat-Aktie zwischen Hype und Absturz: Warum Analysten trotz Kursrally skeptisch bleiben

Beyond Meat-Aktie: Spektakulärer Kurs-Anstieg durch Walmart-Deal und Short Squeeze

Barclays-Analyst: Tesla bleibt die "OG Meme-Aktie" - Vergleich mit Bitcoin