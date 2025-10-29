GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Kurs der GameStop

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 23,14 USD nach.

Der GameStop-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 23,14 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GameStop-Aktie bisher bei 23,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 147.225 GameStop-Aktien umgesetzt.

Bei 32,49 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (18,89 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 09.09.2025. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,04 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 972,20 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 798,30 Mio. USD umgesetzt.

Am 03.12.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,990 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

