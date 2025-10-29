DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.903 +0,3%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1588 -0,5%Öl64,82 +0,6%Gold3.937 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

GameStop Aktie News: GameStop am Abend tiefer

29.10.25 20:23 Uhr
GameStop Aktie News: GameStop am Abend tiefer

Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der GameStop-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 23,18 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die GameStop-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 23,18 USD ab. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,88 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 23,07 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 414.027 GameStop-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 32,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.04.2025 auf bis zu 18,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

GameStop ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 972,20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 798,30 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,78 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GameStop am 03.12.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 0,990 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: GameStop und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

mehr Analysen