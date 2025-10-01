GEA Aktie News: GEA am Mittwochmittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von GEA. Anleger zeigten sich zuletzt bei der GEA-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 62,85 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die GEA-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 62,85 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GEA-Aktie bisher bei 62,85 EUR. Das Tagestief markierte die GEA-Aktie bei 62,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.501 GEA-Aktien umgesetzt.

Bei 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 5,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2024 auf bis zu 43,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GEA am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GEA ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat GEA im vergangenen Quartal 1,31 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GEA 1,32 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GEA-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass GEA im Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

