GEA Aktie News: GEA am Vormittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von GEA. Zuletzt ging es für das GEA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 63,80 EUR.

Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 63,80 EUR. Die GEA-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,85 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,80 EUR. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 1.478 Aktien.

Bei 66,80 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 4,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,98 EUR fiel das Papier am 06.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,33 EUR. Im Vorjahr erhielten GEA-Aktionäre 1,15 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,33 EUR je GEA-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GEA am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,32 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GEA wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte GEA möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GEA-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,89 EUR fest.

