Notierung im Fokus

GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Montagmittag gestärkt

22.09.25 12:12 Uhr
GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Die Aktie von GEA zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 62,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
62,80 EUR 1,20 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von GEA konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 62,50 EUR. In der Spitze gewann die GEA-Aktie bis auf 63,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,30 EUR. Bisher wurden heute 78.263 GEA-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 66,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Gewinne von 6,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der GEA-Aktie ist somit 32,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GEA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,15 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die GEA-Aktie bei 58,33 EUR.

Am 07.08.2025 lud GEA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GEA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GEA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

GEA wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
02.09.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025GEA BuyUBS AG
19.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
19.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.09.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
19.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
19.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2025GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

