GEA Aktie News: GEA zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von GEA. Die Aktionäre schickten das Papier von GEA nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 64,00 EUR.
Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 64,00 EUR. Bei 64,35 EUR erreichte die GEA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.569 GEA-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 66,80 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die GEA-Aktie damit 4,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,58 EUR. Abschläge von 33,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR an GEA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der GEA-Aktie wird bei 58,33 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GEA am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,31 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,32 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von GEA.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie in den GEA-Büchern.
|10:21
|GEA Halten
|DZ BANK
|02.09.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|GEA Buy
|UBS AG
|19.08.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:21
|GEA Halten
|DZ BANK
|02.09.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
