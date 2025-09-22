GEA Aktie News: GEA gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt
Die Aktie von GEA zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von GEA konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 64,30 EUR.
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 64,30 EUR zu. Die GEA-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,30 EUR an. Mit einem Wert von 64,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 7.609 GEA-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GEA-Aktie derzeit noch 3,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 42,58 EUR. Der derzeitige Kurs der GEA-Aktie liegt somit 51,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für GEA-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,33 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,33 EUR.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GEA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GEA veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von GEA rechnen Experten am 05.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GEA-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|GEA Buy
|UBS AG
|19.08.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.2025
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.2025
|GEA Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
