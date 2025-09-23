DAX23.686 +0,3%ESt505.474 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.349 +0,1%Nas22.570 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,59 +1,2%Gold3.756 -0,2%
Blick auf GEA-Kurs

GEA Aktie News: GEA verliert am Mittwochnachmittag

24.09.25 16:09 Uhr
GEA Aktie News: GEA verliert am Mittwochnachmittag

Die Aktie von GEA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GEA-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 63,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
64,05 EUR 0,20 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GEA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 63,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GEA-Aktie bisher bei 63,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,15 EUR. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116.117 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,80 EUR erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GEA-Aktie somit 4,79 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2024 bei 42,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,05 Prozent würde die GEA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für GEA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,15 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,33 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,33 EUR für die GEA-Aktie aus.

GEA gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,87 Prozent auf 1,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte GEA 1,32 Mrd. EUR umgesetzt.

GEA wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GEA-Aktie

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht

DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 5 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
10:21GEA HaltenDZ BANK
02.09.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025GEA BuyUBS AG
19.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
19.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:21GEA HaltenDZ BANK
02.09.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
19.08.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
19.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

