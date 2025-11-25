DAX23.239 ±0,0%Est505.534 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1531 ±0,0%Öl62,84 -0,8%Gold4.126 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Geely-Kurs

Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag mit negativen Vorzeichen

25.11.25 09:24 Uhr
Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 1,86 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geely
1,86 EUR -0,03 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:04 Uhr fiel die Geely-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 1,86 EUR ab. Im Tief verlor die Geely-Aktie bis auf 1,86 EUR. Bei 1,86 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,35 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,01 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 1,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Geely-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,496 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geely 0,330 HKD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Geely am 17.11.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 97,46 Mrd. HKD gegenüber 65,70 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 24.03.2026 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,60 CNY je Geely-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Tesla-Verkäufe in China fallen auf 3-Jahrestief - Konkurrenzdruck und Förderkürzungen belasten die Aktie

Tesla-Konkurrent Geely verdient deutlich mehr - Aktie dennoch unter Druck

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

Ausgewählte Hebelprodukte auf Geely

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Geely

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Geely

DatumMeistgelesen
Wer­bung