Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 1,86 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr fiel die Geely-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 1,86 EUR ab. Im Tief verlor die Geely-Aktie bis auf 1,86 EUR. Bei 1,86 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,35 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,01 Prozent könnte die Geely-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 1,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Geely-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,496 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geely 0,330 HKD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Geely am 17.11.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 97,46 Mrd. HKD gegenüber 65,70 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 24.03.2026 dürfte Geely Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,60 CNY je Geely-Aktie.

