General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 57,85 USD.

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 57,85 USD. Die General Motors-Aktie sank bis auf 57,67 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 58,14 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.771 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,69 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 41,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,575 USD aus. Analysten bewerten die General Motors-Aktie im Durchschnitt mit 50,50 USD.

Am 22.07.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,91 USD, nach 2,55 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Am 27.10.2026 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,40 USD fest.

