Kursentwicklung

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Mittwochabend tiefer

10.09.25 20:24 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Mittwochabend tiefer

Die Aktie von General Motors gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 57,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
49,59 EUR 0,42 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,3 Prozent auf 57,23 USD nach. In der Spitze büßte die General Motors-Aktie bis auf 56,61 USD ein. Mit einem Wert von 57,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 418.023 General Motors-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,14 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 27,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,567 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.

Am 22.07.2025 hat General Motors die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,12 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von General Motors.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,43 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

