General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Dienstagnachmittag höher

So entwickelt sich General Motors

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von General Motors. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 71,30 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 71,30 USD. Den Tageshöchststand markierte die General Motors-Aktie bei 71,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 71,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.237 General Motors-Aktien.

Am 11.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,57 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 0,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Der aktuelle Kurs der General Motors-Aktie ist somit 41,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 21.10.2025. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 48,59 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem General Motors 48,76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,21 USD je General Motors-Aktie.

