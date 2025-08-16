General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors gibt am Nachmittag ab

So bewegt sich General Motors

Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 55,54 USD.

Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 55,54 USD abwärts. Der Kurs der General Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,10 USD nach. Bei 56,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 177.151 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 61,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 41,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 33,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,579 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 22.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat General Motors mit einem Umsatz von insgesamt 47,12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,77 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 9,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

