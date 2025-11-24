General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 71,09 USD.

Das Papier von General Motors konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 71,09 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die General Motors-Aktie bei 71,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,43 USD. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 127.659 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,85 USD) erklomm das Papier am 14.11.2025. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 2,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 41,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,480 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,569 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 USD aus.

General Motors gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,68 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,34 Prozent auf 48,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 48,76 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 präsentieren. General Motors dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten