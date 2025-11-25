General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Dienstagabend nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 72,96 USD nach oben.

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 72,96 USD. Bei 73,08 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 604.430 Stück.

Am 25.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,08 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,16 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 42,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,480 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je General Motors-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,50 USD.

Am 21.10.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,68 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 48,59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 48,76 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 02.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 10,28 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Tesla oder General Motors: Welche Auto-Aktie aktuell das attraktivere Potenzial bietet

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel hätte eine Investition in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen