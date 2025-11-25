General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zieht am Nachmittag an

Blick auf General Motors-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 71,87 USD.

Im New York-Handel gewannen die General Motors-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die General Motors-Aktie bei 71,96 USD. Bei 71,15 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166.940 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 72,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 1,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 72,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,480 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je General Motors-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

General Motors ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD gegenüber 2,68 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 48,59 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 48,76 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können General Motors-Anleger Experten zufolge am 02.02.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

