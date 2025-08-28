DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.547 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
General Motors im Blick

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verzeichnet am Abend Verluste

29.08.25 20:24 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verzeichnet am Abend Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 58,31 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
50,00 EUR -0,50 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von General Motors befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 58,31 USD ab. Im Tief verlor die General Motors-Aktie bis auf 57,87 USD. Bei 58,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 239.729 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 41,65 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,575 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

Am 22.07.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,55 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

In der General Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

