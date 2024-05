Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

Dow Jones-Entwicklung

Der Dow Jones kommt am zweiten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,08 Prozent stärker bei 39.840,06 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 13,481 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,460 Prozent fester bei 39.989,76 Punkten, nach 39.806,77 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39.778,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39.890,66 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 37.986,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 38.612,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wies der Dow Jones 33.426,63 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,63 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 40.077,40 Punkten. Bei 37.122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 2,46 Prozent auf 174,10 USD), Goldman Sachs (+ 1,43 Prozent auf 469,58 USD), Microsoft (+ 1,43 Prozent auf 431,41 USD), JPMorgan Chase (+ 1,33 Prozent auf 198,18 USD) und UnitedHealth (+ 1,09 Prozent auf 522,86 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Verizon (-1,62 Prozent auf 39,47 USD), Visa (-1,30 Prozent auf 274,93 USD), Intel (-1,29 Prozent auf 31,69 USD), Home Depot (-1,28 Prozent auf 333,51 USD) und 3M (-1,01 Prozent auf 104,15 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 5.194.724 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,876 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

