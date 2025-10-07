DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,75 +0,4%Gold3.981 +0,5%
Blick auf Aktienkurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagabend höher

07.10.25 20:29 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagabend höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 115,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
97,05 EUR -1,03 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 115,38 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 116,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.143.279 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 121,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 84,17 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent auf 7,06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,10 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

