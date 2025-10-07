Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 113,92 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 114,17 USD. Bei 113,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 179.114 Stück gehandelt.

Am 13.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,79 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 6,91 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 84,17 USD. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 35,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,56 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,95 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,10 USD je Gilead Sciences-Aktie.

