USA und China verlängern Zollpause: DAX mit Schwankungen -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Aktienkurs aktuell

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag im Plus

12.08.25 16:09 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 120,96 USD.

Gilead Sciences Inc.
102,88 EUR -0,42 EUR -0,41%
Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 121,79 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 120,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 179.546 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 121,79 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 67,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7,06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,09 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Pharma-CEOs kassieren ab: Das sind die Topverdiener der Pharmabranche 2024

NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Gilead Sciences-Aktionäre freuen

Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot

Gilead Sciences und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

