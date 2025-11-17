DAX23.569 -1,3%Est505.640 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.773 -0,6%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,23 -0,1%Gold4.062 -0,4%
So bewegt sich Gilead Sciences

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag im Plus

17.11.25 16:08 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag im Plus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 125,91 USD zu.

Aktien
Gilead Sciences Inc.
108,62 EUR -0,04 EUR -0,04%
Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 125,91 USD. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 126,38 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,23 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 120.966 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,67 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,40 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 86,08 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,31 USD belaufen.

Gilead Sciences veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 7,78 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 7,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 8,17 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
