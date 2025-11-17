Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagabend höher
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 125,29 USD.
Um 20:07 Uhr ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 125,29 USD. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 126,50 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,23 USD. Bisher wurden heute 548.755 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 127,67 USD erreichte der Titel am 14.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 1,90 Prozent wieder erreichen. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,31 USD aus.
Am 30.10.2025 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 7,78 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 7,53 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,17 USD je Gilead Sciences-Aktie.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
