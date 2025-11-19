Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochnachmittag behauptet
Die Aktie von Gilead Sciences zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 127,23 USD zeigte sich die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Gilead Sciences-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 127,23 USD. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 127,87 USD. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 126,10 USD ein. Mit einem Wert von 127,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 197.328 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 127,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,08 USD ab. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 47,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,31 USD ausgeschüttet werden.
Am 30.10.2025 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,78 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2025 8,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2018
|Gilead Sciences Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|05.10.2017
|Gilead Sciences Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|09.03.2017
|Gilead Sciences Neutral
|UBS AG
|29.04.2016
|Gilead Sciences Hold
|Maxim Group
|14.12.2012
|Gilead Sciences neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2010
|Gilead Sciences ausgestoppt
|Der Aktionär
|22.10.2009
|Gilead Sciences underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|10.02.2006
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
|06.12.2005
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
