Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Dienstagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 126,41 USD zu.
Um 20:07 Uhr sprang die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 126,41 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 127,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,54 USD. Bisher wurden heute 926.920 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 127,67 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2024 bei 86,08 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 46,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Gilead Sciences-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen.
Gilead Sciences gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,43 USD gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 7,78 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 7,53 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 8,17 USD je Aktie aus.
Analysen zu Gilead Sciences Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2010
|Gilead Sciences ausgestoppt
|Der Aktionär
|22.10.2009
|Gilead Sciences underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|10.02.2006
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
|06.12.2005
|Gilead Sciences underweight
|Prudential Financial
