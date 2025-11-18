Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagnachmittag gefragt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 125,36 USD. Bei 125,62 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 124,54 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 143.026 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2025 markierte das Papier bei 127,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 1,84 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 86,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 45,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,31 USD.

Am 30.10.2025 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,78 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 7,53 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,17 USD fest.

Redaktion finanzen.net

