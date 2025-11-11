DAX23.968 ±0,0%Est505.690 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1575 +0,1%Öl64,52 +0,7%Gold4.141 +0,6%
Aktienentwicklung

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore präsentiert sich am Dienstagmittag fester

11.11.25 12:04 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 3,68 GBP.

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 3,68 GBP. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 3,69 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,65 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.512.481 Glencore-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 3,97 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,06 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 44,26 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,75 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Glencore wird am 25.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,159 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

