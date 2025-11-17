Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Glencore

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Glencore gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 3,63 GBP.

Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 3,63 GBP. Im Tief verlor die Glencore-Aktie bis auf 3,62 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,64 GBP. Zuletzt wechselten 4.102.802 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,97 GBP. 9,36 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,05 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 43,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,070 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,100 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,83 Mrd. GBP eingefahren.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,158 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

