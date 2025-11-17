Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Montagvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 3,65 GBP abwärts.

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 3,65 GBP nach. In der Spitze büßte die Glencore-Aktie bis auf 3,63 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,64 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 917.682 Glencore-Aktien.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,97 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,88 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,05 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 43,84 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,100 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,75 GBP für die Glencore-Aktie.

Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,158 USD je Aktie.

