Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Montagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 3,64 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 3,64 GBP. Die Glencore-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,62 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,64 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 8.065.512 Glencore-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 3,97 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 9,04 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.
Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 USD je Glencore-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.
Am 05.03.2012 äußerte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 59,83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.
Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,158 USD je Aktie.
